Россияне получили право тратить маткапитал на оплату частных преподавателей

Средства материнского капитала можно будет потратить на получение образовательных услуг для ребенка, предоставляемых частными учителями. Это решение утвердил Кабмин РФ, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — говорится в правительственном сообщении.
Деньги также можно направить на улучшение жилищных условий семьи или на ежемесячные выплаты на второго ребенка.