Бывшая жена Грачевского рассказала о битве за наследство «Ералаша» после смерти режиссера

Актриса и телеведущая Анна Грачевская была второй женой режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Их брак продлился три года, и в нем на свет появилась дочка Василиса. Сейчас девочке восемь лет.
«Почему Василиса не должна получить хоть что-то в память о папе?» — задалась вопросом Грачевская в разговоре с корреспондентом ФАН.
Сама Грачевская говорит, что в силах обеспечить ребенка, ее дочь ни в чем не нуждается. Девочке повезло что у нее такая хорошая и успешная мама.
«Мне совсем не понятно почему нельзя сесть за стол переговоров, пообщаться, прийти к какому-то мирному соглашению», — заявила Анна Грачевская.
Телеведущая долгое время нигде не появлялась и избегала светские мероприятия, очень сильно переживала после смерти бывшего супруга. Сейчас у нее в планах есть несколько проектов, которые она намерена представить в новом году.
Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в январе 2021 года. Режиссер скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.