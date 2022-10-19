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Рогов: ВСУ использовали 30 катеров при попытке высадить десант в районе Энергодара

Армия
Рогов: ВСУ использовали 30 катеров при попытке высадить десант в районе Энергодара

Украинские националисты предприняли попытку высадить десант в районе города Энергодар с целью последующего захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, подразделения ВСУ использовали для выполнения боевой задачи 30 десантных катеров и большое груженое судно, однако союзным силам удалось предотвратить высадку противника. Вражеская атака была отбита по прошествии нескольких часов, подчеркнул он.
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