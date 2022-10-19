Рогов: ВСУ использовали 30 катеров при попытке высадить десант в районе Энергодара

По словам Рогова, подразделения ВСУ использовали для выполнения боевой задачи 30 десантных катеров и большое груженое судно, однако союзным силам удалось предотвратить высадку противника. Вражеская атака была отбита по прошествии нескольких часов, подчеркнул он.