Украинские националисты предприняли попытку высадить десант в районе города Энергодар с целью последующего захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, подразделения ВСУ использовали для выполнения боевой задачи 30 десантных катеров и большое груженое судно, однако союзным силам удалось предотвратить высадку противника. Вражеская атака была отбита по прошествии нескольких часов, подчеркнул он.