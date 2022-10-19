«Быстро и уйдет»: сенатор Пушков высмеял премьера Британии Лиз Трасс за демагогию

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс быстро покинет свой пост, не справившись ровным счетом ни с чем. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор прокомментировал публикацию политолога Владимира Корнилова, в которой эксперт допустил возможность проведения досрочных выборов в Британии.
«Лиз Трасс как быстро пришла, сообщив, что никогда не признает Воронежскую и Ростовскую области частью России, так, судя по всему, быстро и уйдет, не справившись ровным счетом ни с чем, даже с собственной демагогией», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что британцы устроили соревнования между Лиз Трасс и салатом-латуком. Эксперты уверены, что политик уйдет со своего поста раньше, чем завянет растение.