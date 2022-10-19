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Китай продемонстрирует новую боевую машину пехоты на Airshow China — 2022

Армия
Китай продемонстрирует новую боевую машину пехоты на Airshow China — 2022

Новую тяжелую боевую машину пехоты представят на международной выставке Airshow China — 2022. Telegram-канал Dambiev разместил снимок китайской БМП, который не оставила без внимания «Российская газета».

Компания Norinco заявляет, что при разработке БМП за основу конструкции использовали базовые элементы военного танка VT-4. Машина получила механизм с автоматической пушкой.

Издание добавило, что на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби компания уже представляла макет боевой машины. В резерв БМП входили две пушки и пулемет калибра 7,62 миллиметра.
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