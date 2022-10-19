Китай продемонстрирует новую боевую машину пехоты на Airshow China — 2022

Новую тяжелую боевую машину пехоты представят на международной выставке Airshow China — 2022. Telegram-канал Dambiev разместил снимок китайской БМП, который не оставила без внимания «Российская газета».
Компания Norinco заявляет, что при разработке БМП за основу конструкции использовали базовые элементы военного танка VT-4. Машина получила механизм с автоматической пушкой.
Издание добавило, что на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби компания уже представляла макет боевой машины. В резерв БМП входили две пушки и пулемет калибра 7,62 миллиметра.