Гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-техно» Роман Ромачев объяснил призыв минпросвещения России к школам отказаться от мессенджера WhatsApp и использовать только отечественные соцсети.
Как напомнил Ромачев, мессенджер WhatsApp принадлежит запрещенной в России американской компании Facebook✱, которая входит в еще одну запрещенную и признанную экстремистской корпорацию Meta✱✱, имеющую прямые связи со спецслужбами США. По словам Ромачева, вся информация, которая доступна Meta✱✱, вызывает повышенный интерес у американских и украинских спецслужб, сообщает Life.
Имея доступ к переписке школьников, западные шпионы могут узнать подробности о семьях военнослужащих, их родственниках и друзьях. Разведка США подробно анализирует данные о них, изучает взгляды и тревоги российских школьников, чтобы планировать стратегию и тактику дальнейших информационных и других диверсий. Запрет в школах WhatsApp позволит исключить изучение западными и украинскими спецслужбами ситуаций в семьях российских военнослужащих.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму