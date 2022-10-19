WhatsApp могут запретить в российских школах

Имея доступ к переписке школьников, западные шпионы могут узнать подробности о семьях военнослужащих, их родственниках и друзьях. Разведка США подробно анализирует данные о них, изучает взгляды и тревоги российских школьников, чтобы планировать стратегию и тактику дальнейших информационных и других диверсий. Запрет в школах WhatsApp позволит исключить изучение западными и украинскими спецслужбами ситуаций в семьях российских военнослужащих.