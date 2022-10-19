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Развожаев уточнил обстоятельства уничтожения над Севастополем вражеского БПЛА

Армия
Развожаев уточнил обстоятельства уничтожения над Севастополем вражеского БПЛА

Ранним утром 19 октября над городом Севастополь силами ПВО был сбит вражеский БПЛА, часть обломков беспилотника упала на жилую постройку в частном секторе на Северной стороне. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Возникшее возгорание постройки было оперативно потушено сотрудникам МЧС, пострадавших в результате инцидента нет, уточнил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили близ Севастополя украинский дрон, это произошло в районе аэродрома Бельбек.
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