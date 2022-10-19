Развожаев уточнил обстоятельства уничтожения над Севастополем вражеского БПЛА

Ранним утром 19 октября над городом Севастополь силами ПВО был сбит вражеский БПЛА, часть обломков беспилотника упала на жилую постройку в частном секторе на Северной стороне. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Возникшее возгорание постройки было оперативно потушено сотрудникам МЧС, пострадавших в результате инцидента нет, уточнил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили близ Севастополя украинский дрон, это произошло в районе аэродрома Бельбек.