Соединенные Штаты и Украина могут совершить новые диверсии и провокации против России. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
В беседе с изданием «Военное дело» эксперт отметил, что Киев может ударить по московскому метро, транспорту во Владивостоке или по кораблю на Севморпути.
«Другое дело, что у них руки коротки, но они все время стараются их как-то удлинить», — сказал политолог.
Если говорить о США, то они могут устроить новые диверсии на уцелевших российских газопроводах. Вашингтон также может повредить европейские кабели, чтобы обвинить в этом Москву.
«Однако самое главное и самое страшное — это ядерная провокация на Украине. Они об этом слишком много говорят, к этому явно готовы и, вероятно, собираются ее организовать еще до конца этого года», — считает Ищенко.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин указал на причастность «англосаксов» к подрывам «Северных потоков».