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Выдача кредитов в российских банках замедлилась после начала частичной мобилизации

Экономика
Выдача кредитов в российских банках замедлилась после начала частичной мобилизации

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов после начала частичной мобилизации в стране. Это подтверждается статистическими данными бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», передает РБК.

Доля одобренных заявок на кредит к 10 октября опустилась до 59,1%. Сообщается, что падение этого показателя с 19 сентября составило десять процентных пунктов. Эксперты отмечают, что основное снижение было зафиксировано в начале октября.

Сильнее других секторов этот тренд сказался на ипотечном кредитовании. Здесь падение рейтинга одобрения заявок составило 13,7 процентного пункта. Негативная динамика распространилась на все сегменты рынка кредитования.
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