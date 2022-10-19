Пермский охранник получил 21 год колонии за два убийства прошлых лет

В Перми суд вынес окончательный приговор 35-летнему охраннику. Он признан виновным в убийстве двух человек, сообщили в региональном СУ СКР.
Следователи установили, что в 2010 году между фигурантом и директором ЧОП возник конфликт на финансовой почве. Виновник решил расправиться с оппонентом. Он выкопал яму в лесу и под надуманным предлогом вывез туда директора. Злоумышленник задушил его и закопал труп.
Более десяти лет мужчина считался пропавшим без вести, пока нынешней весной не нашли его останки.
В 2011 году преступник убил 24-летнюю работницу той же компании, за что получил тюремный срок. Суд сложил приговоры по двум делам и отправил злоумышленника в колонию на 21 год.
В Приморье раскрыли убийство, совершенное более полугода назад. Следователи выяснили, что потерпевшего во время ссоры зарезал его брат, сообщило издание Deita.