Пермский охранник получил 21 год колонии за два убийства прошлых лет

Следователи установили, что в 2010 году между фигурантом и директором ЧОП возник конфликт на финансовой почве. Виновник решил расправиться с оппонентом. Он выкопал яму в лесу и под надуманным предлогом вывез туда директора. Злоумышленник задушил его и закопал труп.