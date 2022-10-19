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«Ситибанк» предупредил о сворачивании работы с корпоративными клиентами в России

Экономика
«Ситибанк» предупредил о сворачивании работы с корпоративными клиентами в России

Российское отделение «Ситибанка», головная организация которого находится в США, заявило о прекращении работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых уведомлениях компания рекомендует предприятиям не медлить с переходом в другие кредитные учреждения, пишет «Коммерсантъ».

В то же время «Ситибанк» обещает сохранить обслуживание, которого требуют его юридические и регуляторные обязательства. Прекратить «предоставление практически всех услуг и сервисов» российским корпоративным клиентам компания планирует к концу первого квартала 2023 года.

Дальнейшая операционная деятельность банка в России предполагается только в рамках юридических и регуляторных обязательств. Эти условия кредитная организация должна выполнять вплоть до истечения срока контракта. Ранее компания уже свернула розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ.
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