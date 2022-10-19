В Пушкине состоялась 30-я церемония вручения Царскосельской премии

Царскосельская премия была учреждена в 1993 году по инициативе Николая Якимчука — писателя и издателя. В числе учредителей — Всероссийский музей А.С. Пушкина, меценат Борис Блотнер, композитор Сергей Курехин, кинорежиссер Александр Сокуров, поэт и музыкант Александр Дольский и писатель Виктор Кривулин. В разное время лауреатами становились Александр Сокуров, Дмитрий Быков, Белла Ахмадулина, Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян и многие другие литераторы, композиторы, режиссеры, меценаты. Словом, все те, кто внес выдающийся вклад в развитие российской культуры и искусства.