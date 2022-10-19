В Пушкине состоялась 30-я церемония вручения Царскосельской премии

Традиционно жюри и лауреаты собираются в зале Царскосельского лицея. Именно здесь стихи юного Пушкина впервые услышал Державин.
11 деятелей науки, архитектуры, театра, литературы, кино, музыки отметили уникальной творческой наградой. Ученому в области нейронауки и психолингвистики Татьяне Черниговской приз «за выдающийся научный вклад в изучение современного человека» вручила народная артистка России, жюри премии Светлана Крючкова.
«Я всегда подозреваю, что в зале сидит кто-то и умнее меня, и чувствующий так же сильно, как я. Поэтому и спектакли, в которых я играю, всегда несут нравственный посыл. Поэтому я продолжаю делать свое дело», — поделилась Светлана Крючкова.
Среди лауреатов — и представители молодого поколения. Группу «Ирония судьбы» удостоили специальным дипломом премии «за продолжение традиций авторской песни в ХХI веке».
«Есть студии «Светлое будущее» и «Светлое прошлое», для молодых исполнителей и для тех, у кого уже за плечами немалый опыт. Так мы, собственно, и передаем свои знания. Сейчас есть такая группа «Ирония судьбы». Молодые люди пытаются петь классику авторской песни и песни молодых авторов. Это происходит периодически, «трава растет», — рассказал о «молодой поросли» бардовской песни и культурной преемственности музыкант Олег Митяев.
Царскосельская премия была учреждена в 1993 году по инициативе Николая Якимчука — писателя и издателя. В числе учредителей — Всероссийский музей А.С. Пушкина, меценат Борис Блотнер, композитор Сергей Курехин, кинорежиссер Александр Сокуров, поэт и музыкант Александр Дольский и писатель Виктор Кривулин. В разное время лауреатами становились Александр Сокуров, Дмитрий Быков, Белла Ахмадулина, Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян и многие другие литераторы, композиторы, режиссеры, меценаты. Словом, все те, кто внес выдающийся вклад в развитие российской культуры и искусства.
«Столько людей уже нет с нами, лауреатов. Эта премия – уже история. Нас не будет, а будут вспоминать, что была такая премия. Это очень-очень значимо — вот такая культурная награда в Петербурге. Для культуры это очень важное событие,» — подчеркнул жюри, а когда-то и лауреат премии, художник Дмитрий Шагин.