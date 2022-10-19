Лжемиллионер из шоу «Мистер Х» выбрал в финале работавшую с Тимати девушку-барбера

После выхода финала девушка сообщила в соцсетях, что они с героем шоу «Мистер Х» не вместе и лишь иногда общаются на дружеской ноте. По словам Артыковой, созданный на проекте образ не соответствует тому, какой Саванец в жизни, и дело не в деньгах.