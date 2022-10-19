Лжемиллионер из шоу «Мистер Х» выбрал в финале работавшую с Тимати девушку-барбера

Уроженец Амурской области Игорь Саванец остановил выбор на одной из участниц в финале шоу «Мистер Х». Лжемиллионер отдал предпочтение девушке-барберу, которая работала с рэпером Тимати.
Участницы проекта боролись за сердце главного героя, до последнего думая, что он криптомиллионер. Лишь в финале Саванец, являющийся сотрудником клининговой компании, раскрыл правду своей избраннице, которой стала Алина Артыкова из Ульяновска.
На решающей церемонии лжемиллионер признался, что на самом деле он обычный парень из Белогорска и бывший военный летчик. Однако Артыкову это не смутило, и пара поцеловалась в эфире.
После выхода финала девушка сообщила в соцсетях, что они с героем шоу «Мистер Х» не вместе и лишь иногда общаются на дружеской ноте. По словам Артыковой, созданный на проекте образ не соответствует тому, какой Саванец в жизни, и дело не в деньгах.
«В реальной жизни нет съемочной группы, которая готовит идеальные свидания. В реальной жизни есть реальная жизнь. В которой нужно адекватно оценивать свои возможности и стремиться к чему-то большему», — пояснила участница проекта.
Артыкова известна в светской хронике как барбер Тимати. Рэпер оставлял ей положительные отзывы в соцсетях, и его даже подозревали в романе с девушкой.