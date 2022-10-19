Анонимное тестирование на ВИЧ пройдет в Казани

Как пишет издание «KAZANFIRST», тест-мобиль начнет функционировать в столице Татарстана 20 октября в парке имени Горького перед стадионом «Трудовые резервы», а также 21 октября на улице Баумана около памятника «Часы». Принимать у горожан тесты будут, начиная с 12:00, закончится проверка в 16:00, уведомили в пресс-службе проекта «Тест для победы. Помощь рядом».