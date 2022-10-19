Внук Пугачевой не поддержал жизненную позицию знаменитой бабушки

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева давно обозначила свою позицию и недавно снова покинула страну. Однако ее внук Дени Байсаров придерживается другого мнения и планирует остаться на родине.
Журналист Антон Беккужев считает, что семья Пугачевой вполне может не разделять позицию певицы. Каждый из них живет своей жизнью. Байсаров в социальных сетях дал понять, что очень любит Москву.
«Может же быть такое, что у бабушки одна позиция, а у внука — другая», — заявил Беккужев Пятому каналу.
Также работать в России продолжает и дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Она гастролирует по стране и развивает свой косметический брэнд. При этом журналист отметил, что не знает, как сама Пугачевой относится к выбору своей семьи.