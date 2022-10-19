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СМИ: украинское МВД сформировало полицейские отряды для зачистки захваченных территорий

Армия
СМИ: украинское МВД сформировало полицейские отряды для зачистки захваченных территорий

Киевский режим сформировал специальные полицейские отряды для зачистки и фильтрации населения на захваченных территориях.

Обучение личного состава этих полицейских отрядов ведется по стандартам армий НАТО, с учетом американского опыта боевых действий в Ираке и Афганистане. Руководство украинской национальной полиции, подчиняющейся МВД, приступило к подготовке таких подразделений на учебных сборах. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на осведомленного сотрудника российских силовых структур.
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