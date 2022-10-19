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Труп мужчины обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Происшествия
Труп мужчины обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Там обнаружили тело мужчины, лежавшее под окнами многоэтажного дома. Об этом СМИ сообщили очевидцы.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точную причину смерти. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Официальный комментарий от СУ СК РФ по Свердловской области пока не поступал.

В Петербурге девочку-подростка нашли мертвой возле высотки, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.
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