Труп мужчины обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Там обнаружили тело мужчины, лежавшее под окнами многоэтажного дома. Об этом СМИ сообщили очевидцы.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точную причину смерти. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Официальный комментарий от СУ СК РФ по Свердловской области пока не поступал.
В Петербурге девочку-подростка нашли мертвой возле высотки, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.