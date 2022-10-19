Европейские страны нельзя рассматривать в качестве суверенных государств, поскольку они, по сути, являются отдельной частью США, сказано в статье на портале «Гуаньча».
Авторы материала провели аналогию и напомнили о некоторых исторических событиях прошлого века, после которых Европа потеряла свою независимость.
«После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла"», — сказано в статье.
Эксперты подчеркивают, что после распада СССР американцы превратились в держателей контрольного пакета акций Европы.
Ранее сообщалось, что Вашингтон из-за Украины ставит Европу в еще большую зависимость от США.