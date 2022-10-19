Решение Китая о прекращении экспорта СПГ может «добить» потребителей Евросоюза

Китай намерен обеспечить собственную энергетическую стабильность, прекратив экспорт сжиженного природного газа (СПГ), и это грозит Евросоюзу серьезными проблемами, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Евросоюз успел заполнить более 90% газохранилищ, однако они служат лишь для компенсации в перебоях поставок. Поэтому решение Пекина остановить поставки СПГ буквально добивает европейских потребителей, полагают аналитики.
Страны ЕС сейчас испытывают острый энергодефицит, последствия которого усиливаются на фоне санкционного противостояния с Россией.