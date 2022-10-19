Жительницу Урала отправили в психбольницу за жестокое убийство восьмилетней дочери

В Свердловской области суд огласил приговор женщине, которая зарезала восьмилетнюю дочь. Трагедия случилась в мусульманской деревне Уфа-Шигири в Нижнесергинском районе, рассказали представители региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 26 октября 2021 года обвиняемая взяла кухонный нож и подошла к ребенку, который лежал на диване. Злоумышленница нанесла девочке не менее 11 ударов в область груди, а также около четырех ранений в левую руку. Травмы оказались смертельными, школьница скончалась на месте.
Вскоре женщина сообщила о случившемся в экстренные службы. Она заявила, что в дом якобы ворвался незнакомец, однако правоохранители оперативно установили реальную картину кровавой расправы.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой расстройство. Ее признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в специализированное учреждение.