Жительницу Урала отправили в психбольницу за жестокое убийство восьмилетней дочери

По данным надзорного ведомства, 26 октября 2021 года обвиняемая взяла кухонный нож и подошла к ребенку, который лежал на диване. Злоумышленница нанесла девочке не менее 11 ударов в область груди, а также около четырех ранений в левую руку. Травмы оказались смертельными, школьница скончалась на месте.