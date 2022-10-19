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Женщина попала в больницу после наезда внедорожника в Якутии

Происшествия
Женщина попала в больницу после наезда внедорожника в Якутии

Внедорожник сбил 56-летнюю женщину в якутском городе Мирный. Происшествие случилось на регулируемом пересечении шоссе Кирова и Объездной дороги, сообщили представители управления ГИБДД республики.

По данным полиции, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали в Мирнинскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас врачи оказывают пациентке необходимую помощь. Стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств аварии.
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