Женщина попала в больницу после наезда внедорожника в Якутии

Внедорожник сбил 56-летнюю женщину в якутском городе Мирный. Происшествие случилось на регулируемом пересечении шоссе Кирова и Объездной дороги, сообщили представители управления ГИБДД республики.
По данным полиции, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали в Мирнинскую больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас врачи оказывают пациентке необходимую помощь. Стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств аварии.