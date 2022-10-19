Катков: Молдавия планирует открыть второй фронт против России в Приднестровье

Молдавия проводит совместные учения с НАТО и перевооружает армию по ее стандартам из-за якобы растущей угрозы «собственной безопасности». Угрозу в Кишиневе видят от Москвы.
В июле в Молдавии прошли учебные сборы для резервистов, командование тем самым хотело выяснить, хорошо ли военные запаса помнят, как обращаться с оружием. Власти страны также не скрывают, что проведут мобилизацию, если российские военные займут Одесскую область на Украине.
Военный обозреватель РИА Новости Михаил Катков при этом отметил, что все опрошенные изданием эксперты считают, что вторжение в Приднестровье может показаться Кишиневу приемлемым решением наболевших территориальных проблем. В свою очередь, Запад и Украина не прочь заставить Молдавию открыть против России второй фронт.
Ранее молдавский президент Майя Санду уже заявляла о намерении защищать Молдавию от «посягательств России», хотя и выразила надежду на то, что «до этого не дойдет», передает RT.