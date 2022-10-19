Катков: Молдавия планирует открыть второй фронт против России в Приднестровье

В июле в Молдавии прошли учебные сборы для резервистов, командование тем самым хотело выяснить, хорошо ли военные запаса помнят, как обращаться с оружием. Власти страны также не скрывают, что проведут мобилизацию, если российские военные займут Одесскую область на Украине.