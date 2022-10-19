Сыгравший Гусева в «Приключениях Электроника» Василий Скромный ушел из актеров в моряки

Актер Василий Скромный прославился на весь СССР благодаря роли рыжего хулигана Макара Гусева из фильма «Приключения Электроника». Однако он не стал строить карьеру в кино, променяв ее на море.
Скромный попал в ленту Константина Бромберга абсолютно случайно. Его заметили в одной из одесских школ, когда выбирали кандидата на роль Гусева. На тот момент актеру было 15 лет.
Впоследствии артист окончил театральную школу при Одесской киностудии. Хотя у Скромного были большие перспективы в кино, после «Приключений Электроника» он снялся лишь в нескольких фильмах. Исполнитель роли рыжего хулигана ушел из актеров в моряки, предварительно окончив мореходное училище.
«Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учебе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших пароходах. А в фильме "Приключения Электроника" я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка», — делился Скромный в одном из интервью.
Актер служил боцманом дальнего плавания на украинских торговых судах. Благодаря работе он посетил многие страны, в том числе Турцию, Египет, Кубу, Мексику, Бразилию, Аргентину и Австралию.