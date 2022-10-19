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Полицейский из Хакасии «прикрывал» украинский онлайн-магазин по продаже наркотиков

Происшествия
Полицейский из Хакасии «прикрывал» украинский онлайн-магазин по продаже наркотиков

В Хакасии задержан сотрудник полиции. Он пользовался своим положением и помогал торговцам наркотиками, сообщили в региональном УФСБ.

По версии силовиков, в январе прошлого года полицейский наладил криминальный бизнес с оператором украинского онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ. Он за деньги передавал иностранцу информацию об оперативных мероприятиях в республике, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика в Хакасию.

Оперативники провели обыски и изъяли у подследственного крупную партию синтетической «отравы».
хакасия полиция наркотики
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