Полицейский из Хакасии «прикрывал» украинский онлайн-магазин по продаже наркотиков

В Хакасии задержан сотрудник полиции. Он пользовался своим положением и помогал торговцам наркотиками, сообщили в региональном УФСБ.
По версии силовиков, в январе прошлого года полицейский наладил криминальный бизнес с оператором украинского онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ. Он за деньги передавал иностранцу информацию об оперативных мероприятиях в республике, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика в Хакасию.
Оперативники провели обыски и изъяли у подследственного крупную партию синтетической «отравы».