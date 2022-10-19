Московские специалисты отремонтировали 122 ветхих здания в столице с начала года

Как пишет издание «Вести Подмосковья», архитектурная составляющая оказывает влияние на внешний вид столицы и безопасность горожан. Аварийные здания часто могут представлять угрозу для жизни и здоровья жителей. Всего в реестре государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы числятся 3,5 тысячи зданий, строений и сооружений в аварийном состоянии, из них свыше 1,4 тысячи были зафиксированы в текущем году, поделился начальник ведомства Иван Бобров.