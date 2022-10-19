Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

Спорт
МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Президент МОК Томас Бах призвал спортивные федерации не снимать санкции против спортсменов из России и Белоруссии, введенные после начала спецоперации ВС РФ на Украине. С соответствующим заявлением глава организации выступил в ходе заседания генеральной ассамблеи ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

«Сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта», — подчеркнул Бах.

Примечательно, что на генассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов присутствует и российская делегация во главе со Станиславом Поздняковым. Ранее против ее участия в мероприятии выступала Дания.
мок санкции спорт россия белоруссия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду