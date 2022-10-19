МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

Президент МОК Томас Бах призвал спортивные федерации не снимать санкции против спортсменов из России и Белоруссии, введенные после начала спецоперации ВС РФ на Украине. С соответствующим заявлением глава организации выступил в ходе заседания генеральной ассамблеи ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.