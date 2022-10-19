Ирина Понаровская станет приглашенным членом жюри в новом выпуске «Шоу Аватар»

Понаровская будет обсуждать участников проекта вместе с Сергеем Лазаревым, Идой Галич, Тимуром Батрутдиновым и Марком Тишманом. Они попытаются рассекретить, кто же управляет аватарами, которые выступят на сцене. У певицы есть опыт, ведь она принимала участие в шоу «Маска» в образе Пончика, сообщает портал «Культуромания».