Ирина Понаровская станет приглашенным членом жюри в новом выпуске «Шоу Аватар»

Зрителей «Шоу Аватар» ждет несколько сюрпризов в восьмом выпуске проекта. На сцену выйдет новый герой, а кресло приглашенного члена жюри займет заслуженная артистка России Ирина Понаровская.
Телеканал НТВ выпустил анонс предстоящего выпуска, из которого стало понятно, что любителей «Шоу Аватар» ждет много интересного. Новым персонажем станет Алиса в стране чудес. Она заменит Лешего, которым управлял певец Алексей Чумаков.
Понаровская будет обсуждать участников проекта вместе с Сергеем Лазаревым, Идой Галич, Тимуром Батрутдиновым и Марком Тишманом. Они попытаются рассекретить, кто же управляет аватарами, которые выступят на сцене. У певицы есть опыт, ведь она принимала участие в шоу «Маска» в образе Пончика, сообщает портал «Культуромания».