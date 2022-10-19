Китайцы «лишились дара речи» после заявления Бербок об энергоносителях из России

Китайские читатели портала «Гуаньча» сильно удивились после слов министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о предупреждении от партнеров относительно зависимости Берлина от энергоресурсов из России.
Пользователи Сети напомнили главе внешнеполитического ведомства, что немецкая экономика оставалась сильной в последние годы только благодаря дешевым энергоносителям из РФ.
«Что ж, вместо того, чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно», — написал один из юзеров.
Следующий комментатор отметил, что Анналена Бербок работает не на Германию, а в интересах Соединенных Штатов.
«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи», — пишут в Сети.
«После таких заявлений можно смело эмигрировать в США», — заключили читатели.
Ранее сообщалось, что энергетический кризис назвали причиной «сокрушительного приговора» для экономики Германии.