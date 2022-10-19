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Китайцы «лишились дара речи» после заявления Бербок об энергоносителях из России

Политика
Китайцы «лишились дара речи» после заявления Бербок об энергоносителях из России

Китайские читатели портала «Гуаньча» сильно удивились после слов министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о предупреждении от партнеров относительно зависимости Берлина от энергоресурсов из России.

Пользователи Сети напомнили главе внешнеполитического ведомства, что немецкая экономика оставалась сильной в последние годы только благодаря дешевым энергоносителям из РФ.

«Что ж, вместо того, чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно», — написал один из юзеров.

Следующий комментатор отметил, что Анналена Бербок работает не на Германию, а в интересах Соединенных Штатов.

«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи», — пишут в Сети.
«После таких заявлений можно смело эмигрировать в США», — заключили читатели.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис назвали причиной «сокрушительного приговора» для экономики Германии.
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