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В Саранске задержали четверых пьяных налетчиков на магазин

Происшествия
В Саранске задержали четверых пьяных налетчиков на магазин

В Росгвардии по Мордовии рассказали об инциденте с нападением на магазин в Саранске.

По данным ведомства, ночью в магазине на улице Миронова сработала тревожная сигнализация. Прибывшим правоохранителям сотрудник вневедомственной охраны пояснил, что произошел налет со стороны четверых пьяных молодых людей, сообщают «Известия Мордовии».

Хулиганы разбили стекло на входной двери, а потом сбежали. Росгвардейцы нашли и задержали налетчиков. Затем их передали полицейским. Сейчас решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
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