Пленный подполковник ВСУ рассказал, как боевики «Азова» добывали себе транспорт

О преступлениях против мирного населения РИА Новости рассказал взятый в плен замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов. По его словам, в конце марта националисты покидали Мариуполь на украденных у населения машинах, а в случае отказа водителей отдавать им ключи, их расстреливали на месте. Националисты также не стеснялись прикрываться чужими детьми.