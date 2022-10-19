Пленный подполковник ВСУ рассказал, как боевики «Азова» добывали себе транспорт

Боевики националистического полка «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) убивали людей, если они не соглашались отдать им свои автомобили.
О преступлениях против мирного населения РИА Новости рассказал взятый в плен замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов. По его словам, в конце марта националисты покидали Мариуполь на украденных у населения машинах, а в случае отказа водителей отдавать им ключи, их расстреливали на месте. Националисты также не стеснялись прикрываться чужими детьми.
«Азовцы — мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Тем, кто был на блокпосту, как-то удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей», — рассказал Алтухов.
Ранее военнопленные ВСУ подтвердили, что националисты отправлялись грабить магазины в осажденном Мариуполе, переодеваясь в российских военных, сообщает RT.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация