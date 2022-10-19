Турок составил топ-3 шокирующих привычек русских

Поведение туристов из РФ за границей часто вызывает недоумение у местных жителей. Житель Турции составил список самых ошеломляющих и непонятных для него русских традиций.
Больше всего его удивили предпочтения в еде. Житель Турции рассказал, что путешественники первым делом после приезда узнают, где можно найти русские продукты.
«Они ее ищут по всему городу, чтобы потом приготовить на завтрак. Но зачем? Турецкая кухня очень вкусная и разнообразная», — передает удивление турка блог о путешествиях на «Яндекс.Дзен».
Помимо еды его поразило желание русских купаться в море круглый год. Он отметил, что с ноября по январь вода слишком холодная, даже чтобы сунуть в нее ногу. Но больше всего турка удивило и даже вызвало улыбку гостеприимство русских. Каждый, с кем он встречался, приглашал его отдохнуть в Россию.
Турция стала самым дешевым направлением для граждан РФ в ноябре, передает газета «Петербургский дневник». АТОР сообщила, где россияне смогут бюджетно отдохнуть в предстоящий сезон.