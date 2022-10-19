Турок составил топ-3 шокирующих привычек русских

Помимо еды его поразило желание русских купаться в море круглый год. Он отметил, что с ноября по январь вода слишком холодная, даже чтобы сунуть в нее ногу. Но больше всего турка удивило и даже вызвало улыбку гостеприимство русских. Каждый, с кем он встречался, приглашал его отдохнуть в Россию.