Немецкие читатели издания Welt обрушились с серьезными обвинениями в адрес Европы и Соединенных Штатов за нагнетание конфликта на территории Украины.
Пользователи Сети обратили внимание на слова немецкого эксперта Зенке Нейтцеля, который назвал специальную военную операцию РФ «рискованной игрой Путина». Однако юзеры не разделяют позицию историка.
«Путин не играет в игру, он защищает свою страну», — написал один из читателей Welt.
Следюущий комментатор отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует приступить к переговорам с Москвой, поскольку это единственный выход из образовавшегося кризиса.
«Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки», — заключили немецкие пользователи.
Ранее сообщалось, что читатели Der Spiegel раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за требование наказать Россию.