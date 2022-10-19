Мария Кожевникова рассказала о конфликтах с Араратом Кещяном на съемках «Универа»

Актеры Арарат Кещян и Мария Кожевникова играли влюбленных в комедийном сериале «Универ», но на съемочной площадке между ними постоянно разгорались конфликты. Сейчас они даже не здороваются друг с другом.
«Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, чуть до драк не доходило», — рассказывала Кожевникова.
При этом она отметила, что не считает плохим человеком себя или коллегу — они просто очень разные. Актриса призналась, что в обычной жизни прошла бы мимо Кещяна и не общалась бы с ним, сообщает «СтарХит».