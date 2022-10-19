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Пакистан может стать новым покупателем российского топлива в Южной Азии

Экономика
Пакистан может стать новым покупателем российского топлива в Южной Азии

Пакистан готов покупать топливо у России на таких же условиях, как это делает Индия. Заинтересованность в этом подтвердил министр финансов Исхак Дар. По его словам, страна нуждается в дешевом энергоресурсе для восстановления от последствий наводнения.

«Министр финансов Пакистана Исхак Дар, находящийся с официальным визитом в США, заявил, что Пакистан готов покупать топливо из России по тому тарифу, по которому она поставляет его соседней Индии», — пишет издание News.

Министр также выразил надежду, что Запад не станет возражать против закупок топлива со скидкой, учитывая финансовые проблемы Пакистана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее посетил на Восточный экономический форум во Владивостоке, чтобы обсудить с Россией сотрудничество в различных сферах, напоминает «ФедералПресс».
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