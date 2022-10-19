Рабочие при отделке фасада испачкали несколько иномарок монтажной пеной в Екатеринбурге

Бригада строителей, занимающаяся отделкой фасада нового дома, испачкала припаркованные машины монтажной пеной в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Академическом районе, сообщает местное издание Е1.RU.
По имеющимся данным, среди пострадавших автомобилей — дорогие иномарки Lexus, Toyota и Opel Astra. Владельцу одной из них пришлось заплатить 15 тыс. рублей за мойку транспорта.
Автомобилисты планировали решить проблему мирным путем, однако застройщик не пошел на контакт. Теперь граждане намерены искать справедливость в суде.