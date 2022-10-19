Звезду «Дома-2» Ефременкову отказались выписывать из роддома из-за воспаления у ребенка

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова пожаловалась, что ее пока отказываются выписывать из роддома. Знаменитость задержится в медучреждении вместе с сыновьями из-за болезни одного из них.
Ефременкова стала матерью 22 сентября — именно в этот день она родила близнецов. Поскольку мальчики появились на свет недоношенными, экс-ведущая телестройки до сих пор находится с ними в больнице. Звезду «Дома-2» и ее детей собирались отпустить домой 20 октября, но дату выписки перенесли.
«Выписку перенесли на субботу. Сегодня пришел ЛОР и сказал, что у одного из малышей небольшое воспаление в ушах, поэтому стоит подлечиться, но что не делается — все к лучшему», — поделилась бывшая ведущая реалити-шоу в соцсетях.
Напомним, беременность Ефременковой протекала с осложнениями. На ранних сроках ей приходилось часто ложиться в больницу из-за угрозы выкидыша. Звезде телестройки сделали кесарево раньше срока, поскольку одному из близнецов доставалось больше питательных элементов, чем второму.