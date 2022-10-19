Звезду «Дома-2» Ефременкову отказались выписывать из роддома из-за воспаления у ребенка

Ефременкова стала матерью 22 сентября — именно в этот день она родила близнецов. Поскольку мальчики появились на свет недоношенными, экс-ведущая телестройки до сих пор находится с ними в больнице. Звезду «Дома-2» и ее детей собирались отпустить домой 20 октября, но дату выписки перенесли.