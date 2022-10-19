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Захарова: планы США по «усилению позиции» Украины чреваты разрушением страны

Политика
Захарова: планы США по «усилению позиции» Украины чреваты разрушением страны

Планы Белого дома по «усилению позиции» Киева могут спровоцировать процесс разрушения страны. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik она обратила внимание, что на Украине осознают этот риск.

«Они (США) поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали (Украину). Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят "укрепить и усилить", а все ведет к противоположному результату… Позиция Вашингтона, которая делает ставку на раздувание конфликта, ведет к разрушению Украины», — объяснила Захарова.

Ранее заместитель американского госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что США намерены обеспечить Украине «сильную» позицию к моменту начала переговоров с РФ. Информацию передали корреспонденты «360».
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