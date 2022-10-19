АФК «Система» намерена купить пакет акций ретейлера одежды Melon Fashion Group

Инвестиционная компания АФК «Система» собирается приобрести 47,7% акций производителя и ретейлера одежды Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 15,8 млрд рублей.
Холдинг будет финансировать покупку за счет собственных и заемных средств. Она завершится после получения одобрения со стороны регуляторных органов России.
Melon Fashion Group является одним из крупнейших ретейлеров одежды, управляя такими брендами, как Zarina, befree, Love Republic и Sela. Она ведет деятельность в России, Казахстане, Армении и Белоруссии.
Между тем товары японского бренда Uniqlo стали доступны для заказов в России на маркетплейсе OZON, сообщает INFOX.