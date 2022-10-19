Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

АФК «Система» намерена купить пакет акций ретейлера одежды Melon Fashion Group

Экономика
АФК «Система» намерена купить пакет акций ретейлера одежды Melon Fashion Group

Инвестиционная компания АФК «Система» собирается приобрести 47,7% акций производителя и ретейлера одежды Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 15,8 млрд рублей.

Холдинг будет финансировать покупку за счет собственных и заемных средств. Она завершится после получения одобрения со стороны регуляторных органов России.

Melon Fashion Group является одним из крупнейших ретейлеров одежды, управляя такими брендами, как Zarina, befree, Love Republic и Sela. Она ведет деятельность в России, Казахстане, Армении и Белоруссии.

Между тем товары японского бренда Uniqlo стали доступны для заказов в России на маркетплейсе OZON, сообщает INFOX.
Melon Fashion Group афк система sela zarina Одежда ретейл
Военкоры ФАН
Лучшие в аду