Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Педофил изнасиловал 17-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским в Бурятии

Происшествия
Педофил изнасиловал 17-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским в Бурятии

Сотрудники полиции задержали в Бурятии 37-летнего извращенца. Силовикам пришлось применить против него оружие, сообщили в республиканском СУ СКР.

Следователи считают, что 17 октября житель Закаменского района находился дома в нетрезвом состоянии. Там же была его 17-летняя дочь. Фигурант совершил изнасилование подростка. Девушка позвонила в полицию.

Приезд правоохранителей разозлил педофила. Он схватил ружье и начал стрелять в них. Никакие уговоры и даже стрельба из табельного оружия в воздух не помогли. Полицейские выстрелом в бедро обезвредили обвиняемого.

В Кемеровской области перед судом предстал убийца и насильник двух школьниц. Душегуб получил пожизненный срок заключения, сообщило издание Deita.
бурятия насилие стрельба
Военкоры ФАН
Лучшие в аду