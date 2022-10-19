Педофил изнасиловал 17-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским в Бурятии

Сотрудники полиции задержали в Бурятии 37-летнего извращенца. Силовикам пришлось применить против него оружие, сообщили в республиканском СУ СКР.
Следователи считают, что 17 октября житель Закаменского района находился дома в нетрезвом состоянии. Там же была его 17-летняя дочь. Фигурант совершил изнасилование подростка. Девушка позвонила в полицию.
Приезд правоохранителей разозлил педофила. Он схватил ружье и начал стрелять в них. Никакие уговоры и даже стрельба из табельного оружия в воздух не помогли. Полицейские выстрелом в бедро обезвредили обвиняемого.
В Кемеровской области перед судом предстал убийца и насильник двух школьниц. Душегуб получил пожизненный срок заключения, сообщило издание Deita.