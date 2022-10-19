ТАСС: НАТО помогает Украине усовершенствовать зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Оса»

«Бук» относится к самодвижущемуся ЗРК воздушной обороны, для ведения сопротивления с лавирующими аэродинамическими целями на разных высотах в условиях значительного противодействия. «Бук» один из немногих ракетных комплексов, отличается умением перехватывать зенитные ракеты, а также стратегические ракеты американского происхождения разновидности Lance, вооружение типа Harm и другое прецизионное оружие.