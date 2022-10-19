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«Поджег мой друг»: подросток из Алапаевска отрицает вину в сожжении 69-летней пенсионерки

Происшествия
«Поджег мой друг»: подросток из Алапаевска отрицает вину в сожжении 69-летней пенсионерки

В Свердловской области продолжается разбирательство в деле о сожжении подростками 69-летней женщины. Один из школьников пообщался с журналистами «Четвертого канала» и рассказал свою версию произошедшего, пишет E1.ru.

По словам юноши, они решились на нападение из-за того, что пенсионерка якобы постоянно просила у прохожих деньги. При этом молодой человек утверждает, что сам поджог устроил его 12-летний приятель.

«Не я ее поджигал. Поджег мой друг. Он с ноги ударил, она упала, он ее начал запинывать. Я ее по ногам ударил, потом за бензином сбегал. Он ее взял, поджег, и она сгорела. Я думал, он просто изобьет, а он еще и поджег», — рассказал подросток журналистам.

Напомним, что инцидент произошел вечером 16 октября в Алапаевске. Сначала подростки жестоко избили пенсионерку, после чего облили горючей жидкостью и подожгли.

Осознав, что натворили, мальчики кинулись просить воды у жителей соседнего дома. Однако к моменту возвращения женщина скончалась от полученных травм.

В настоящий момент уголовное дело возбуждено только в отношении 16-летнего подозреваемого. Его сообщник останется на свободе, поскольку не достиг возраста привлечения к ответственности.
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