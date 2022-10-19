Спасатели вытащили амурчанина из реки

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Свободного Амурской области Игорь Зубарь рассказал о спасении незадачливого пловца.
По словам Зубаря, во время патрулирования речной акватории свободненские спасатели заметили плывущего мужчину, который позже выбрался на островок в обессиленном состоянии. Спасатели подобрали бедолагу и доставили его на берег, сообщает AmurInfo.
Там его передали в руки полицейских, которым теперь предстоит выяснить причину странного заплыва в холодных речных водах. Имеются подозрения, что покоритель речных просторов находился в нетрезвом состоянии.