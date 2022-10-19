Россиянка описала отдых в окружении мух в отеле Турции фразой «за гранью добра и зла»

Туристка из России отправилась на отдых в бюджетный отель Турции и рассказала об испорченных впечатлениях.
Путевка обошлась девушке всего в 75 тыс. рублей. Отдых в популярной курортной стране путешественница описала фразой «за гранью добра и зла». Одним из главных разочарований стали насекомые на пляже — мухи и мошки кусали отдыхающих.
«На пляже не брали еду и алкоголь: мухи облепляют все за две минуты», — подчеркнула россиянка на платформе «Яндекс.Дзен».
Турция стала одним из самых популярных направлений на Новый год среди туристов из РФ. В список стран, где россияне хотели бы провести зимние каникулы, также вошли Египет, Таиланд и Мальдивы, пишет «Ридус».