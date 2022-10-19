Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиянка описала отдых в окружении мух в отеле Турции фразой «за гранью добра и зла»

Общество
Россиянка описала отдых в окружении мух в отеле Турции фразой «за гранью добра и зла»

Туристка из России отправилась на отдых в бюджетный отель Турции и рассказала об испорченных впечатлениях.

Путевка обошлась девушке всего в 75 тыс. рублей. Отдых в популярной курортной стране путешественница описала фразой «за гранью добра и зла». Одним из главных разочарований стали насекомые на пляже — мухи и мошки кусали отдыхающих.

«На пляже не брали еду и алкоголь: мухи облепляют все за две минуты», — подчеркнула россиянка на платформе «Яндекс.Дзен».

Турция стала одним из самых популярных направлений на Новый год среди туристов из РФ. В список стран, где россияне хотели бы провести зимние каникулы, также вошли Египет, Таиланд и Мальдивы, пишет «Ридус».

туризм турция мухи пляж
Военкоры ФАН
Лучшие в аду