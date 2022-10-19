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ВОЗ сообщила, что к 2030 году полмиллиарда жителей Земли заболеют из-за дефицита движения

Общество
ВОЗ сообщила, что к 2030 году полмиллиарда жителей Земли заболеют из-за дефицита движения

Малоподвижный образ жизни угрожает здоровью минимум половине миллиарда жителей планеты, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Врачи по всему миру к 2030 году могут столкнуться с 500 миллионами случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний из-за недостатка движения. Примечательно, что расходы на лечение таких недугов составят 300 миллиардов долларов.

«Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будут вызваны гипертонией, а 43% — депрессией... Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности», — говорится в докладе.

Специалисты ранее предупредили, что недостаток сна на 20% увеличивает риск развития хронических заболеваний. Человек должен спать минимум семь часов в сутки, чтобы предотвратить появление различных недугов, передает «Ридус».
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