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Стремоусов: киевский режим стянул серьезные силы к линии фронта в Херсонской области

Армия
Стремоусов: киевский режим стянул серьезные силы к линии фронта в Херсонской области

Украинские войска стянули десятки тысяч военных и иностранных наемников к линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

«Там очень много стянуто наемников и военной техники. Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — рассказал он РИА Новости.

В ближайшее время противник начнет масштабное наступление, отметил Стремоусов, порекомендовав жителям правобережной части Херсонской области на время выехать в другие регионы.
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