Стремоусов: киевский режим стянул серьезные силы к линии фронта в Херсонской области

Украинские войска стянули десятки тысяч военных и иностранных наемников к линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.
«Там очень много стянуто наемников и военной техники. Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — рассказал он РИА Новости.
В ближайшее время противник начнет масштабное наступление, отметил Стремоусов, порекомендовав жителям правобережной части Херсонской области на время выехать в другие регионы.