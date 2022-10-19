В Нацассамблее Лаоса обратились к российским туристам и позвали их посетить страну

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил российских туристов посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока во Вьентьян. Об этом сообщили в представительстве МИД РФ во Владивостоке.
Планируется, что прямые перелеты между двумя городами запустят c 29 октября. В дальнейшем авиарейсы между Владивостоком и Вьентьяном будут осуществляться каждую неделю по субботам.
Фомвихан также указал на усилия, которые страна предпринимает для развития и продвижения туристической отрасли, а также удобства путешественников. Он подчеркнул, что 7 октября Лаос и Россия отметили 62-ю годовщину установления дипотношений.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно ранее сообщил, что разработка прямых чартерных рейсов между Москвой и Бали находится на финальной стадии, передает «Ридус».