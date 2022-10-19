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ВСУ выпустили ракеты по Антоновскому мосту в Херсоне

Происшествия
ВСУ выпустили ракеты по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщили экстренные службы города.

Все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны, уточнили они. Всего раздалось шесть взрывов.

«Киевский режим продолжает пытаться уничтожить инфраструктуру города, так, ночью, в районе 01:00, ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост, выпустив шесть ракет HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — говорится в сообщении.

Ранее власти Херсона призвали гражданское население немедленно покинуть город. По их данным, украинские боевики планируют начать обстрел жилых кварталов.
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