ВСУ выпустили ракеты по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщили экстренные службы города.
Все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны, уточнили они. Всего раздалось шесть взрывов.
«Киевский режим продолжает пытаться уничтожить инфраструктуру города, так, ночью, в районе 01:00, ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост, выпустив шесть ракет HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — говорится в сообщении.
Ранее власти Херсона призвали гражданское население немедленно покинуть город. По их данным, украинские боевики планируют начать обстрел жилых кварталов.