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ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

Армия
ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

Армия Украины обстреляла здание администрации Энергодара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информацию об этом сообщили власти Запорожской области в соцсети.

По информации чиновников, в результате атаки также был поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч». Власти заявили, что ударом по администрации Энергодара украинские войска осуществили теракт.

Еще ночью администрация Энергодара сообщала об участившихся обстрелах со стороны ВСУ. В результате прошлых атак в некоторых районах города пропала электроэнергия.
Энергодар запорожская область himars
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