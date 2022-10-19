ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

Армия Украины обстреляла здание администрации Энергодара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информацию об этом сообщили власти Запорожской области в соцсети.
По информации чиновников, в результате атаки также был поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч». Власти заявили, что ударом по администрации Энергодара украинские войска осуществили теракт.
Еще ночью администрация Энергодара сообщала об участившихся обстрелах со стороны ВСУ. В результате прошлых атак в некоторых районах города пропала электроэнергия.