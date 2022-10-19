Власти Херсона отправили жителям СМС-оповещения с призывом покинуть город

Жителей Херсона призывают уехать из города в связи с угрзой обстрелов со стороны украинской армии. СМС-оповещения горожанам отправляет администрация Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
«Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — следует из сообщения, которое сегодня ранним утром получили абоненты местных операторов сотовой связи.
Ранее вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что начало битвы за Херсон следует ожидать уже в ближайшее время. Он также призывал мирных жителей покинуть район «предстоящих жестоких боевых действий».