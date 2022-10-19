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Некоторые населенные пункты Днепропетровской области остались без света

Происшествия
Некоторые населенные пункты Днепропетровской области остались без света

Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел. Об этом рассказал глава местной администрации Валентин Резниченко.

Регион находился под обстрелом всю ночь. Под удар попали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Сообщается о перебоях в подаче электроэнергии и воды.

«В Криворожском районе попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога», — написал Резниченко в Telegram.

Ранее в Днепропетровской области прозвучали сирены воздушной тревоги. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах Украины вечером 18 октября.
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